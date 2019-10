Die Evangelische Friedensinsel Odelzhausen zeigt am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirche Dachau und am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr in Odelzhausen in der der Glonnstraße 7 (Eingang Rathausplatz) den französischen Dokumentarfilm von 2013 "Das Geheimnis der Bäume". Der Film handelt vom Entstehen, Wachsen und Vergehen der tropischen Primärregenwälder. Ab zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für ein Filmgespräch.