18. Januar 2019, 21:46 Uhr Dachau OB im Dialog mit den Bürgern

Der Kontakt zu den Bürgern ist Dachaus OB Florian Hartmann wichtig. Fünf Mal im Jahr hält er Bürgerversammlungen ab, um über abgeschlossene Projekte oder künftige Vorhaben zu berichten. Anschließend ist Zeit, um mit den Dachauern zu diskutieren. Die erste Bürgerversammlung findet am Mittwoch, 13. Februar, im Gasthaus Liegsalz, für die Stadtteile Pellheim, Lohfeld, Assenhausen, Pullhausen und Viehhausen statt. Eine Woche später sind in der ASV-Halle die Bürger von Dachau-Süd und Himmelreich an der Reihe. Weitere Termine: Mittwoch, 27. Februar, im Ludwig-Thoma-Haus; Mittwoch, 13. März, im Schützen- und Dorfgemeinschaftshaus Etzenhausen und Mittwoch, 3. April, im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst-Reuter-Platz. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.