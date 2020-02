Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Dachau bietet mittwochs am 5. Februar und am 19. Februar, Nordic Walking an. Interessierte treffen sich um 15 Uhr vor dem Gasthaus "Drei Rosen". Für Mitglieder ist die Teilnahme frei, Nichtmitglieder zahlen einen Euro. Am Mittwoch, 12. Februar, findet der nächste Radlstammtisch statt. Er beginnt um 19 Uhr im Gasthaus "Drei Rosen".