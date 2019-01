20. Januar 2019, 21:56 Uhr Dachau Norbert Winter wechselt zur CSU-Fraktion

Der Dachauer Stadtrat Norbert Winter scheidet zum 31. Januar aus der Wählervereinigung "Bürger für Dachau - BfD" und ebenso aus der gleichlautenden Ausschussgemeinschaft aus und schließt sich zum 1. Februar der Dachauer CSU-Fraktion an. Das hat Winter am Sonntag in einer Pressemitteilung erklärt. Gründe für den Wechsel gab er nicht an. Auf Rückfrage erklärte er: "Zu den Gründen meines Ausscheidens möchte und werde ich nichts sagen." Winter bedankte sich in seiner Mitteilung bei Horst Ullmann von den Bürgern für Dachau "für die vertrauensvolle Zusammenarbeit".