Im Gesundheitssport- und Fitnesskursprogramm des ASV starteten zu Jahresbeginn eine Reihe von Kursen, für die noch freie Restplätze zur Verfügung stehen. So gibt es im Nachmittagskurs "Beckenboden und mehr" am Donnerstag 15.30 Uhr noch Gelegenheit, über ein bewusstes Wahrnehmen und Trainieren der tiefen Beckenboden- und Rumpfmuskulatur, eine deutliche Stabilisierung der Körpermitte zu erreichen. Von der ersten Märzwoche an wird es hierzu auch einen Vormittagskurs (Mittwoch 9 bis 10 Uhr) geben.

Neu begonnen hat auch das Programm Yogilates, eine Kombination aus Pilates und Yoga, welches immer montags 16.55 Uhr stattfindet. In der Gruppe Balance Workout, am Mittwoch 17.55 Uhr werden kraftvoll-weiche und fließende Energieübungen praktiziert, die das innere Gleichgewicht verbessern. Dabei werden Elemente aus dem Yoga, Qi Gong und Pilates miteinander verbunden.

Etwas schweißtreibender sind die Trendsport-Kurse Bodyweight Challenge (Mittwoch, 20 Uhr) und Outdoor-Tabata (Dienstag, 19.15 Uhr), die beide ein Workout mit dem eigenen Körpergewicht praktizieren. Burpees, Kniebeugen, Liegestütz und Dips und mehr bilden das Kernprogramm der beiden Gruppen, also ein Kraft- und Ausdauertraining, das komplett ohne Geräte auskommt. Der Widerstand, der sonst von Hanteln oder ähnlichem stammt, wird hier hauptsächlich über das eigene Körpergewicht erzeugt. Mit vollem Übungsschwerpunkt Bauchmuskulatur wirbt das Angebot Bauchkiller (Montag 17 Uhr) und auch im Functional Training geht es neben einem Ganzkörper-Workout um die Körpermitte, die Core-Muskeln zur Stärkung von Bauch und Rücken. Das Training im Kurzhantel-Workout (Mittwoch 19 Uhr) verwendet als Gewichte unter anderem die bekannten Granulathanteln mit reaktiven Kraftimpulsen, die speziell über eine Verbesserung der muskulären Tiefensensibilität eine Kraftsteigerung erreichen.

Alle Kurse sind auch für Anfänger geeignet, und es kann ein kostenfreies Schnuppertraining absolviert werden. Anmeldungen und Info gibt es in der ASV Geschäftsstelle unter der Nummer 08131 / 56 81 17 oder info@asv-dachau.de. Außerdem bietet der ASV Dachau seit vergangenem Jahr auch einzeln buchbare Yoga-Sessions an: An diversen Sonntagen von 16.30 bis 18 Uhr kann man sich bis fünf Tage vorher für diese anmelden unter der Telefonnummer 0176/40 41 24 23. Der nächste Sonntagstermin ist am 9. Februar.