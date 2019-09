Häuser wie dieses in der Martin-Huber-Straße 13 will die Stadt vor Veränderungen bewahren.

Die Martin-Huber-Straße und der Amperweg in Dachau sollen mittels einer Erhaltungssatzung unter besonderen Schutz gestellt werden. Der Vorschlag für die neue Satzung kam von Moritz Reinhold selbst. Der Bauamtsleiter, der seit gut einem Jahr im Amt ist, stieß damit sein erstes großes Projekt an - und erntete dafür im Bauausschuss des Stadtrats nicht nur Beifall. Reinhold geht es, wie er sagte, darum, den "besonderen Charakter" der Straße zu erhalten. In dieser Straße sehe man noch ein sehr einheitliches Bild, das als solches "schützenswert" sei. Viele der Häuser wurden in den Jahren zwischen 1910 und 1930 erbaut. Deshalb würden die Häuser in der Martin-Huber-Straße mit Ausnahme der Hausnummer 6 zwar nicht unter den Denkmalschutz fallen, aber als Kommune habe man mit dieser besonderen Satzung die Möglichkeit, Einfluss auf etwaige Veränderungen oder gar einen Gebäudeabriss zu nehmen.

Die Stadt behält sich im Fall von Änderungswünschen der Hauseigentümer, die etwa die Hausfassaden betreffen, vor, die Genehmigung zu untersagen. Der Bebauungsplan bietet in der Regel keine Möglichkeit auf derartige Vorhaben Einfluss zu nehmen. Man spreche in so einem Fall deshalb von "kommunalem Denkmalschutz", erklärte Reinhold den Stadträten. "Nicht nur die Stadt ist schützenswert, sondern auch die Martin-Huber-Straße", so Reinhold. Anlass für den Antrag war eine Anfrage zum Abbruch des Gebäudes in der Martin-Huber-Straße 13. Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) konnte dem Vorschlag von Reinhold jedoch nichts abgewinnen. Sie stellte vielmehr die Frage, wo eine solche Einflussnahme aufhören solle? Etwa bei der Enteignung? "Wir als Fraktion tun uns da schwer", sagte die Stadträtin. Ähnlich sah das auch ihr Parteifreund August Haas. "Machen Sie etwa ihre Augen zu, wenn sie durch diese Straße gehen", stellte er die rhetorisch gemeinte Frage. Die Straße sei längst nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten, eine solche Satzung komme somit ohnehin zu spät.

Volker Koch und Sören Schneider (beide SPD) hingegen unterstützten das Vorhaben des Bauamtsleiters. "Es geht bitte bei uns in Dachau nicht immer nur um die Altstadt." Es gehe bei der Satzung schließlich keineswegs darum, dass die Hauseigentümer nichts mehr verändern dürften, argumentierte Koch. Sein Kollege Schneider stellte die Frage in den Raum, was denn nun eigentlich identitätsstiftender sei. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) gab zu, dass er erst durch Reinholds Vorschlag auf "das Prägende" der Straße, durch die er oft fahre, aufmerksam geworden sei. Man müsse sich überlegen, wie man mit der Geschichte umgehen wolle. Im Falle der Martin-Huber-Straße habe man die Möglichkeit, ein Stück Stadtgeschichte zu erhalten. Um Verbote gehe es auch ihm dabei nicht.

Auch Reinhold selbst stellte vor der Abstimmung noch einmal klar, dass dies nicht der Sinn und Zweck der Erhaltungssatzung sei. Es gehe lediglich darum, zu prüfen, ob sich ein Neubau "in das Gesamtbild" einfüge. Von der Straße aus sollte ein solcher Bau nicht negativ auffallen, allein darum gehe es. "Ziel dieser Satzung ist der Erhalt und Schutz vor ungewollten und nachteiligen Veränderungen der bauzeitlichen Vorstadthäuser sowie des Ortsbildes der Martin-Huber-Straße und des Amperwegs", heißt es dazu wörtlich im Antrag. Über die Details der Satzung könne man selbstverständlich noch sprechen, versicherte Reinhold. Im ersten Schritt gehe es lediglich um eine grundsätzliche Entscheidung für eine solche Erhaltungssatzung.

Am Ende war es knapp: Acht Stadträte stimmten für, sechs gegen die Satzung. Der besonders zu schützende Bereich umfasst die Martin-Huber-Straße 1 bis 21, alle geraden Hausnummern von 2 bis 14 des Amperwegs, die Dr.-Engert-Straße 6 sowie die Ludwig-Thoma-Straße 24.