13. März 2019, 22:12 Uhr Dachau Nils Abenteuer

Abenteuerlesewerkstatt des Echo Vereins

Unter dem Motto "Wälzer, Schmöker, Lesestoff" findet am Freitag, 15. März, die nächste Abenteuerlesewerkstatt des Echo Vereins statt. Im Fokus steht diesmal "Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen". Von 15 Uhr an begleiten Kinder ab sechs Jahren den kleinen Helden auf seinem Flug. Anschließend wird gebastelt und zwar der Bauernhof, von dem Nils stammt, in Västra Vemmenhög. Die Aktion findet in der Kinder- und Jugendkunstschule Dachau am Klagenfurter Platz 3 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.