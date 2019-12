Die Freien Wähler Dachau verteilen an ihrem Infostand in der Dachauer Altstadt beim Kraisy Brunnen am Freitag, 6. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr Schokonikoläuse. Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn sowie die Stadträte Robert Gasteiger, Edgar Forster, Claus Weber und Kreisrat Sebastian Leiß wollen dort mit den Passanten ins Gespräch kommen. Wer Fragen hat, kann sie bei der Gelegenheit stellen.