Unter dem Titel "Dachau - Eine Bilderreise durch die Große Kreisstadt" hat der Bayerland Verlag ein neues Fotobuch über die Stadt Dachau veröffentlicht. Die Erstellung des Buchs erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Dachau, die ihr Fotoarchiv zur Verfügung stellte. Die Stadt wird das Fotobuch als Gastgeschenk verwenden. Das Vorgängerbuch aus dem Jahr 2005 sei in die Jahre gekommen und als Gastgeschenk nicht mehr geeignet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Auf 108 Seiten zeigt das neue Buch etwa 170 Fotografien von Sehenswürdigkeiten, Gebäuden, Natur und zahlreichen beliebten Veranstaltungen wie dem Volksfest, dem Musiksommer, Kunstausstellungen oder der Redoute. Die Fotoauswahl und Zusammenstellung sowie das Lektorat übernahm Verlagslektorin Astrid Schäfer. Die Kunsthistorikerin, Journalistin und Autorin Bärbel Schäfer schrieb die Texte. Diese sind auch in den Sprachen Englisch und Italienisch abgedruckt. Das Fotobuch ist im Handel erhältlich.