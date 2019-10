Sehr zur Freude von Projektleiterin Eva Rehm wird am Schülerforschungszentrum Mint-Campus Dachau ein weiteres Format eingerichtet: der "Thorlab Optik und Life-Science Club" (TOLS-Club). Dabei geht es um Licht, Optik, Elektronik und Design. Interessenten lernen den Umgang mit Linsen und Abbildungen kennen, bauen ein hochauflösendes Mikroskop und experimentieren mit weiteren faszinierenden Eigenschaften von Licht. Als Basis der Experimente dient das modulare LEGO® Technik-System in Kombination Thorlabs Optiken und Mechanikteilen. In diesem Club sollen ein Mikroskop und ein Michelson-Interferometer gebaut und damit gemessen werden.

Wer neugierig geworden ist, der soll sich rasch anmelden. Das erste Club-Treffen findet am Mittwoch, 23. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Mint-Campus. statt Insgesamt sind mittwochs im vierzehntägigen Rhythmus 2019 vier Treffen und 2020 vier weitere Treffen vorgesehen. Interessenten müssen mindestens 14 Jahre sein und die 9. Klasse einer weiterführenden Schule (das sind Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Fachoberschulen) besuchen. Anmeldeschluss ist spätestens Freitag, 18. Oktober. Weitere Termine der Club-Treffen im Jahr 2019 sind immer mittwochs am 6. und 20. November sowie am 4. Dezember. In 2020 am 8. und 22. Januar sowie am 5. und 19. Februar.