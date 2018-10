24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Dachau Neuer Kirchenmusiker

Der Förderverein Kirchenmusik Heilig Kreuz veranstaltet am Sonntag, 28. Oktober, um 18 Uhr ein großes Kirchenkonzert. Es ist das Premierenkonzert für den neuen Kirchenmusiker Norbert Englbrecht in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Dachau Ost. Auf dem Programm steht Felix Mendelssohn- Bartholdy (1809 - 1847): Sinfonia II in D-Dur für Streichorchester; Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Motette "Exsultate, jubilate" (KV 165) für Solosopran und Orchester; Wolfgang Amadeus Mozart Missa solemnis in C (KV 337) für Chor, Soli und Orchester. Es musizieren der Chor und das Orchester Heilig Kreuz, Anna-Maria Bogner (Sopran), Magdalena Sibig (Alt), Anselm Sibig (Tenor), Martin Hubner (Bass) und Josef Reichl (Orgel). Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.