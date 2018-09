5. September 2018, 21:59 Uhr Dachau Neuer Belag, neue Planken

Bundesstraße 471 wird in drei Bauabschnitten saniert

Das Staatliche Bauamt Freising erneuert die Fahrbahn auf der Bundesstraße 471 auf einer Länge von etwa 2,2 Kilometern von der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck der A 8 an bis zur Staatsstraße 2339 bei Günding. Für die komplette Sanierung des Belags und die Erneuerung der Schutzplanken muss die Fahrbahn in mehreren Abschnitten von Freitag, 7. September an, bis Ende des Monats gesperrt werden. "Um die Arbeit so zügig wie möglich durchführen zu können und die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Arbeiten im Schutz abschnittsweiser Vollsperrungen und einer halbseitigen Sperrung", teilt das Bauamt mit. Das Gewerbegebiet Gada ist über die B 471 aus einer Fahrtrichtung zu jeder Zeit erreichbar.

In der ersten Bauphase von Freitag, 7. September, 20 Uhr, bis Montag, 10. September, 5 Uhr, ist die B 471 östlich der Anschlussstelle A 8 Dachau/Fürstenfeldbruck bis zur Anschlussstelle Gada auf einer Länge von 600 Metern komplett gesperrt. Während dieser Zeit kann das Gewerbegebiet über die B 471 lediglich aus Richtung Dachau angefahren sowie in Richtung Dachau verlassen werden.

Die Zufahrt über die Autobahn A 8 kommend erfolgt während der ersten Bauphase über die Anschlussstelle Sulzemoos sowie die Kreisstraße DAH 5 über Einsbach, Lauterbach und Eisolzried. Die Umleitung für den Verkehr aus München über die Autobahn A 8 kommend in Richtung Dachau erfolgt über die Anschlussstelle Sulzemoos, Sulzemoos, Oberroth und Schwabhausen in Richtung Dachau.

Die Umleitung für den Verkehr aus Stuttgart über die Autobahn A 8 kommend in Richtung Dachau erfolgt über die Anschlussstelle Eschenried und die A 99 bis zur Ausfahrt München-Ludwigsfeld und weiter über die B 304 durch Karlsfeld zurück auf die B 471. Von Fürstenfeldbruck kommend über die B 471 nach Dachau erfolgt die Ausweichroute über die A 8, Anschlussstelle Eschenried - A 99 bis zur Anschlussstelle München-Ludwigsfeld und weiter über die B 304 durch Karlsfeld zurück auf die B 471.

Der Verkehr von Oberschleißheim über die B 471 kommend wird entsprechend in Gegenrichtung umgeleitet. Die B 471 in Richtung A 8 ist von der Anschlussstelle Gröbenried an voll gesperrt. Aus Dachau über die Staatsstraße 2339 kommend erfolgt die Umleitung in Richtung A 8 beziehungsweise Fürstenfeldbruck ab Mitterndorf über die Kreisstraße DAH 5 über Bergkirchen, Eisolzried, Lauterbach nach Einsbach und von dort entweder in Richtung A 8 zur Anschlussstelle Sulzemoos oder über die Staatsstraße 2054 über Überacker und Maisach zur B 471.

Die Buslinien 703 und 736 werden während der ersten Bauphase über Bergkirchen umgeleitet. In Bauphase zwei von voraussichtlich Montag, 10. September, bis Sonntag, 16. September, wird unter Vollsperrung die B 471 vom Gewerbegebiet bis zur Anschlussstelle Staatsstraße 2339 Günding erneuert. Die Zufahrt von der Autobahn A 8 oder Fürstenfeldbruck kommend zum Gewerbegebiet und die Ausfahrt vom Gewerbegebiet in Richtung Autobahn A 8 sind wieder frei befahrbar. Die Umleitungen sind auf großen Tafeln gut sichtbar ausgeschildert, ebenso wie in der dritten Bauphase von voraussichtlich Montag, 17. September, bis Sonntag, 30. September.