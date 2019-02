28. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau Neue Sonnenäcker

Drei neue Standorte in Karlsfeld, Bergkirchen und Hebertshausen.

Die Sonnenäcker vom Dachauer Land haben drei neue Standorte in Karlsfeld am Eichendorffring, in Bergkirchen am Priel und in Hebertshausen. Bis Anfang April läuft die Anmeldezeit für einen Bifang, so nennt man den 100 Meter langen Kartoffeldamm, auf dem Rüben, Salat, Kartoffeln, Bohnen, Blumen und vieles mehr den Sommer über wachsen. Der Garten auf dem Feld (ca. 80m²) kostet 60 Euro für eine Saison! Zum 16. Mal bietet die Solidargemeinschaft das Projekt Sonnenäcker gemeinsam mit Landwirten aus dem Landkreis an.