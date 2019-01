29. Januar 2019, 22:02 Uhr Dachau Neue Sitzverteilung im Stadtrat

Eine gute Gelegenheit, die Stadtpolitiker reichlich ein Jahr vor den Kommunalwahlen noch kennen zu lernen, ist die öffentliche Stadtratssitzung am Dienstag, 5. Februar. Da werden unter den 40 Stadträten im Rathaus ein paar Sitze neu verteilt. Die Ausschussgemeinschaft aus FDP-Stadtrat Jürgen Seidl und dem parteilosen Stadtrat Wolfgang Moll wird aufgelöst. Seidl wird eine neue Gemeinschaft mit Horst Ullmann von den Bürgern für Dachau bilden. Dieser verliert seinen Mitstreiter Norbert Winter an die CSU-Fraktion. Moll bleibt allein. Er wird zukünftig nur noch in Stadtratssitzungen, aber in keinem Ausschuss mehr mitstimmen. In der Folge werden auch die Besetzungen der sechs Ausschüsse neu geregelt sowie der Aufsichtsräte der Volkshochschule und der Stadtbau. Die Grünen erhalten einen Ausschusssitz mehr. Beginn im neuen Sitzungssaal im Rathaus ist um 18 Uhr.