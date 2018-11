26. November 2018, 22:03 Uhr Dachau Neue Richtlinien für Reisen in Partnerstädte

Die Stadt Dachau hat die Zuschüsse für Reisen in Partnerstädte erhöht und die Richtlinien für die Antragsstellung verändert. So erhalten Reisende aus Vereinen und Sportklubs nach Fondi seit Oktober einen Zuschuss von 50 Euro, für Fahrten in alle anderen Partnerstädte 30 Euro. Zuvor lag die Förderung bei 25 Euro pro Teilnehmer. Die neuen Richtlinien führen die frühere Regelung für erwachsenen Gruppen sowie die für Schulen und Jugendgruppen zusammen. "Alle Teilnehmer egal welchen Alters, erhalten nun den gleichen Zuschuss", erklärt Tobias Schneider, Leiter des Kulturamts Dachau.

Neu ist außerdem, dass die Anträge ausschließlich vor Reiseantritt gestellt werden können. Die Regelungen betreffen die urkundlich besiegelten Partnerstädte Klagenfurt und Fondi, die Kulturpartnerstädte Renkum in den Niederlanden und Pervuren in Belgien sowie die befreundete Stadt Areguá in Paraguay. Fahrten in Städte, die mit Dachau eine "lockere, freundschaftliche Beziehung" führten, seien nicht miteingeschlossen. Das betrifft beispielsweise das französische Oradour-sur-Glane und Oświęcim in Polen. "Um diese Förderungen kümmert sich der Landkreis", erklärt der Leiter des Kulturamts.