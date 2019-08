5. August 2019, 21:28 Uhr Dachau Neue Regentschaft

Dachau Agil sucht eine Apfelkönigin oder einen Apfelkönig

Der Verein Dachau Agil sucht bereits zum dritten Mal eine Apfelkönigin oder einen Apfelkönig für das Dachauer Land. Interessierte können sich mit einer Kurzvorstellung ihrer Person einschließlich Foto bis Freitag, 16. August, bewerben. "Daraus soll der Bezug zum Thema Apfel hervorgehen", teilt der Verein mit. Bewerber sollen die Unterlagen per E-Mail an info@tourismus-dachauer-land.de oder Post an die Adresse Münchner Straße 37 in Bergkirchen-Eschenried senden. Eine Jury wird im Anschluss die eingegangenen Fotos und Kurzvorstellungen sichten. Die Apfelhoheit wird im Rahmen des Apfelfestes in Sulzemoos am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr durch Landrat Stefan Löwl gekrönt.

Die derzeit amtierende Apfelkönigin, Corinna Wolf, wird auch vor Ort sein. Während ihrer zweijährigen Regentschaft konnte sie zahlreiche interessante Persönlichkeiten kennenlernen und sich über die Arbeitsgemeinschaft "Deutsche KönigInnen e. V." überregional vernetzen. Auch die künftige Apfelhoheit des Dachauer Landes gewinnt eine Reise vom 17. bis 20. Januar 2020 nach Berlin. Vom 17. bis 19. Januar darf sie das Dachauer Land auf der Internationalen Grünen Woche in der Bundeshauptstadt präsentieren. Die Reise- und Übernachtungskosten werden übernommen, teil Dachau Agil mit. "Die Königin beziehungsweise der König erhält außerdem ein Trachtenoutfit für die repräsentativen Auftritte."