17. Februar 2019, 21:54 Uhr Dachau Neue Radlkarte für Stadt und Landkreis

Die Stadt Dachau, der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil, das Landratsamt und Gemeinden des Landkreises haben mit dem ADFC Dachau sowie der Soli Dachau e. V. eine neue Radlkarte erarbeitet. Neben Tourenvorschlägen enthält die wetterfeste Karte eine Auswahl an Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten sowie Service-Informationen rund ums Rad. Die Radlkarte Stadt und Landkreis Dachau ist in der Tourist-Information der Stadt Dachau sowie im Informationsbüro des Landkreises im "Alten Zollhäusl" am Karlsberg 1a erhältlich und kostet, wie die Vorgängerkarte auch, 4,90 Euro.