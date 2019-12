Dreimal schon hatte Hans-Erich Bergemann den Eintritt in den Ruhestand bereits verschoben. Nun ist er kürzlich in einer kleinen Feierstunde nach mehr als 19 Jahren als Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Dachau verabschiedet worden. Ihm folgt seine bisherige Stellvertreterin nach, Monika Baumgartner-Schneider. Bergemann sprach bei seiner Verabschiedung über seine spannende Zeit in Dachau und den Wandel des öffentlichen Gesundheitswesens in den vergangenen Jahren. Waren zu seinem Amtsantritt vier Ärzte und 13 Fach- sowie Verwaltungskräfte primär mit dem Vollzug tätig, sind heute sechs Arztstellen, sowie 22 weitere Mitarbeiter im Gesundheitsamt beschäftigt und nehmen eine Vielzahl neuer Aufgaben wahr, alleine in den vergangenen Jahren. Dazu zählen unter anderem die Schwangerenberatung, das Gesundheits- und Entwicklungsscreening im Kindergartenalter und vom kommenden Jahr an auch das Masernschutzgesetz. Neben seiner Tätigkeit als Leiter des Gesundheitsamts war und ist Bergemann als Reservesanitätsoffizier immer wieder bei Wehrübungen oder als Truppenarzt am Bundeswehrstandort Fürstenfeldbruck aktiv.

Landrat Stefan Löwl (CSU) bedankte sich im Namen des Landkreises sowie aller Bürger für den langjährigen, engagierten und kompetenten Einsatz. Bergemann sei "ein Glücksfall für das öffentliche Gesundheitswesen im Landkreis" gewesen. Viele Weggefährten, Kollegen aus dem Landratsamt, aber auch seitens der Kliniken stimmten in die Anerkennung und den Dank ein.

Die neue Leiterin, Monika Baumgartner-Schneider, war vor ihrer Zeit als Sachgebietsleiterin in den Bereichen "Jugendpflege, medizinische Schulberatung" sowie "Sozialmedizinischer Dienst, Schwangerenberatungsstelle" im Gesundheitsamt tätig und ist seit über 30 Jahren ehrenamtlich beim BRK aktiv.