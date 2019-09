Nach den Sommerferien startet beim ASV Dachau der Gesundheitssportkurs "Beckenboden und mehr". Im neuen Bewegungsangebot, das am Donnerstag 12. September, 15.40 bis 16.40 Uhr, mit einer kostenfreien Schnupperstunde im Gymnastikraum Tennisfreunde, Gröbenrieder Straße 81, beginnt, lehrt Gesundheitssporttrainerin Dagmar Labitzke zwölf Wochen lang Übungen zur Wahrnehmung, Kräftigung und Entspannung des Beckenbodens. Weitere Themen der Stunde sind Faszientraining und Rumpfkräftigung. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Nachdem sich die Yogakurse des ASV großer Beliebtheit erfreuen, startet nach den Ferien eine weitere Gruppe mit den Inhalten der uralten indischen Lebens- und Bewegungsphilosophie. An acht Donnerstagen wird Yogalehrerin Barbara Lange - neben den einzeln buchbaren Terminen ihres Yoga-am-Sonntag-Angebotes - eine neue Gruppe ins Leben rufen. Ein kostenfreies Schnuppertraining hierfür findet am Donnerstag 19. September, 19.30 bis 21 Uhr, im Pfarrheim Mitterndorf, Heinrich-Nicolaus-Straße 5, statt. Kursstart ist eine Woche später.