9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Dachau Neue Halle für Golfspieler

Die Dachauer Golfspieler dürfen auf ihrem Gelände an der Floßlände eine neue Halle bauen. In dem Gebäude können die Sportler ihre Ausrüstung, etwa Caddys und Buggys, abstellen. Die Halle soll etwa 23 mal acht Meter groß werden und circa vier Meter hoch sein. Durch den Bau werden Teile des Rückhalteraums im Überschwemmungsgebiet verdrängt, was das Wasserwirtschaftsamt jedoch für unbedenklich hält. Weil der Golfplatz mit seinen 23 Hektar Fläche im Landschaftsschutzgebiet Amperauen mit Hebertshauser und Inhauser Moos liegt, müssen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Lediglich Thomas Kreß (Grüne) stimmte im Bau- und Planungsausschuss diesem Vorhaben nicht zu.