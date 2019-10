In Kooperation mit dem Bund Naturschutz und dem Gartenbauverein Vierkirchen bietet das Dachauer Forum eine Tagesfahrt zum Hortus Insectorum - einer Oase für Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten in Beyerberg/Ehingen und zum Hortus Felix in Herrieden an. Wer sich dem rasanten Artensterben vor der eigenen Haustür entgegenstellen will, der erfährt von Markus Gastl, dem Begründer des Hortus-Netzwerks, wie er eine Arche für bedrohte Arten im Garten und auf dem Balkon schaffen kann. Besucht werden die beiden Gärten des 2018 von der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichneten Naturschützers, die einer Vielzahl von heimischen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. Die Fahrt findet am Sonntag, 13. Oktober, 7.30 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 40 Euro inklusive Busfahrt und Führungen. Referentin ist Sabine Gerhardus.

Treffpunkt ist der Busbahnhof Dachau, Bahnhofplatz 1. Eine Anmeldung bis zum 6. Oktober ist erforderlich beim Dachauer Forum, Telefon 08131/996 88-0 oder info@dachauer-forum.de.