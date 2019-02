19. Februar 2019, 22:07 Uhr Dachau 1001 Nacht im Pfarrsaal

Beim Pfarrfasching in Mariä Himmelfahrt in Dachau sind Bauchtänzerinnen, Flaschengeister, Räuber, Aladins und vieles mehr willkommen. Die Veranstaltung steht heuer nämlich unter dem Motto "1001 Nacht". Deshalb wurde das Pfarrheim an der Gröbenrieder Straße entsprechend umgestaltet - es ist nun eine passende Kulisse für dieses Ereignis im Orient. Neben Speisen und Getränken sorgt die Partyband Very Guad für Stimmung. Tanzfreunde kommen auf ihre Kosten, aber es gibt auch einige Showeinlagen. Der Faschingsball ist am Samstag, 2. März. Er beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt's auch unter Karten@Pfarrfasching.de.