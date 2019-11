Die Initiative Zero Waste Dachau hat Ideen entwickelt, wie das Weihnachtsfest gestaltet werden kann, dass auch die Umwelt etwas davon hat. Am Freitag, 6. Dezember von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Bürgertreff Dachau-Ost will die Initiative zeigen, wie man mit wiederverwendbaren Produkten die Umwelt nachhaltig entlasten kann und welche Möglichkeiten es gibt, das Weihnachtsfest nachhaltiger zu gestalten. Gebastelt wird zudem weihnachtliche Deko. Wer schon selber gebackene Plätzchen hat, darf sie gerne mitbringen, den dazu passenden Tee gibt es vor Ort.