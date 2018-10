15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Dachau nach der Landtagswahl Die Kandidaten zittern weiter

Die Kandidaten Martina Purkhardt (Freie Wähler), Thomas Kreß (Grüne) und Christoph Steier (AfD) bangen um einen Sitz im Landtag. Nach Angaben des Landeswahlleiters entscheidet sich an diesem Dienstag, wer über die Listen ins Maximilianeum einzieht. Die Freien Wähler können nach derzeitigem Stand acht Mandate an oberbayerische Kandidaten vergeben. Purkhardt rangiert auf Listenplatz elf. Die Grünen in Oberbayern erhalten 17 Plätze. Kreß ist an 34. Stelle gelistet. Sowohl Purkhardt als auch Kreß könnten aufgrund guter Erststimmenergebnisse andere Kandidaten überholen. Besonders eng wird es für Steier, der auf Platz vier steht. Die AfD bekommt in Oberbayern sechs Sitze. Martin Güll (SPD) verliert sein Mandat höchstwahrscheinlich. Die Sozialdemokraten erhalten in Oberbayern sieben Sitze. Güll ist auf Listenplatz sechs, könnte aber von starken Münchner Kandidaten überholt werden.