30. Juni 2019, 16:49 Uhr Dachauer Musiksommer Band of Horses lässt Dachaus Altstadt vibrieren

Die Band of Horses spielt wieder auf dem Rathausplatz und schenkt den 1600 Besuchern ein wunderschönes Konzert mit Gänsehautmomenten.

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Ein Naturspektakel dieser Welt ist der Große Salzsee im Norden des US-Bundesstaates Utah. Das Wasser hat einen so hohen Salzgehalt, dass es Badende nach oben treibt, ohne dass sich diese bewegen müssen. Vielleicht auch wegen seiner Schönheit hat die Band mit dem Namen Band of Horses aus South Carolina diesem See einen Song gewidmet, in dem Frontmann Ben Bridwell davon singt, dass er auf dem Great Salt Lake stehen könnte.

Am Freitagabend steht die Band of Horses aber auf der Bühne vor dem Dachauer Rathaus inmitten der Stadt und ist Zeuge eines ebenfalls bezaubernden Spektakels. Vor der Bühne tanzen Menschen auf dem Kopfsteinpflaster der Konrad-Adenauer-Straße, das wegen des Basses so vibriert, als würden - wie an normalen Tagen - Autos darüber rollen. Dahinter sticht die Kirchturmspitze von St. Jakob in einen wolkenlosen weiß-blauen Himmel, von dem sich die Sommersonne langsam verabschiedet.

Dieses Konzert ist einfach wünderschon

Als dort ein Segelflugzeug auftaucht und seine Bahnen über Dachau zieht, während Bridwell den Great Salt Lake besingt, fragt man sich, ob die Szenerie jetzt nicht doch zu kitschig wird. Aber dieser Dachauer Musiksommer, in dieser Stadt mit dieser Bühne an diesem Abend und diesem Publikum schert sich eben nicht um Kitsch. Dieses Konzert ist, was es ist: einfach wunderschön.

Schon viele berühmte Künstler wie The National oder Patti Smith haben im Rahmen des Dachauer Musiksommer auf dem Rathausplatz mit seinem für Rockkonzerte außergewöhnlichen Ambiente gespielt. Die Bühne, auf der die Musiker auf eine Silhouette historischer Gebäude blicken, zieht die Auftretenden in den Bann. Für manche Rockstars wirkt sie wie eine Droge, die süchtig macht. Die Band of Horses spielen am Freitagabend bereits zum zweiten Mal in der Stadt - vor sechs Jahren gaben die US-Amerikaner ihre Dachau-Premiere mit einem legendären Konzert.

"Ich bin froh, wieder da zu sein"

Als die Musiker um 20.33 Uhr die Bühne betreten und das Publikum jubelt, sagt Frontmann Bridwell als allererstes: "Ich bin froh, wieder da zu sein." Er und die Band lieben es, hier zu spielen. Später bedankt er sich bei Kulturamtsleiter und Cheforganisator Tobias Schneider, der die fünf Musiker für ein zweites Konzert nach Dachau zurückgeholt hat.

Dieses ist im Vorfeld komplett ausverkauft. Etwa 1600 Menschen drängen sich am Freitagabend auf dem Rathausplatz und der Konrad-Adenauer-Straße. Einige Menschen, die im Ticket-Vorverkauf leer ausgegangen sind, verfolgen das Konzert hinter den Absperrungen, von wo man auch gut auf die Bühne sehen kann.

Rockstar mit glasklarer Stimme: Ben Bridwell, Frontmann der Gruppe Band of Horses, beim Auftritt in Dachau. (Foto: Niels P. Joergensen)

Die Band of Horses, die sich mit fünf Studioalben und dem melancholischen Hit "The Funeral" weltweit als feste Größe des Genres Indie-Rock etabliert hat, legen in Dachau einen 90-minutigen Kraftakt auf die Bühne. Tagsüber knallte die Sonne vom Himmel, und auch jetzt gegen halb neun ist es noch immer sommerlich warm. Den fünf tattoolastigen Musikern läuft deshalb buchstäblich die Soße den Rücken hinunter. Aber sie haben Spaß an diesem Auftritt, das merkt man insbesondere bei den Songs mit Country-Einfluss, die genauso zum Repertoire der Gruppe gehören wie der Rock-Pop-Sound, bei dem sich leise und langsame Passagen mit wuchtigen Gitarren-Parts abwechseln. Dazu passt wunderbar die glasklare und helle Stimme von Sänger Ben Bridwell. Diese glänzt auch bei dem ruhigen Titel "No One's Gonna Love You", bei dem sich die Verliebten im Publikum in den Arm nehmen und küssen.

Als Vorprogramm hat die Musikerin Lion mit ihrer Band der Dachauer Zuhörerschaft schon einmal eingeheizt. Sie ist mit Band of Horses auf Tour und auch sie kennt für diese Altstadt-Ambiente des Konzerts nur Superlative. "Das ist die schönste Bühne, auf der ich je gespielt habe", sagt sie zwischen zwei Songs ins Mikrofon. Nach ihrem Auftritt verlässt sie den Backstagebereich und dreht sie sich auf dem Rathausvorplatz im Kreis, um mit dem Handy ein Panoramafoto zu schießen.

Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf die Altstadt, als die Indie-Rock-Hymne erklingt

Als um 21.48 Uhr die Band of Horses die Bühne verlässt, fallen die letzten Sonnenstrahlen des Tages auf die Altstadt. Das Publikum will, dass das Konzert weitergeht. Es klatscht im Rhythmus und setzt zum Band-of-Horses-Sprechchor ein. Die Stars des Abends lassen sich kurze Zeit später natürlich noch einmal blicken und geben eine Zugabe. Jetzt legt sich Stille über den Rathausplatz, alle blicken hoch zu Sänger Bridwell. Dieser spielt schließlich mit der Gitarre den berühmten Anfang des bekanntesten Songs der Gruppe, der Indie-Rock-Hymne "The Funeral". Es ist ein Gänsehaut-Moment, bei dem sich vor Bridwell ein Smartphone-Meer auftut. Die Gitarre beginnt leise, aber sehr melodisch. Dazu singt Bridwell mit seiner unverwechselbaren hellen Stimme so unglaublich gefühlvoll, dass es das Publikum mitreißt und dieses mitsingt. Dann setzt plötzlich die Band ein und wuchtet mit schwerem Sound die Emotion über den Rathausplatz.

Inzwischen hat sich die Dunkelheit über Dachau gelegt, nur noch ein Scheinwerfer bringt die Kirchturmspitze von St. Jakob zum Leuchten. Und vom Rathausplatz hallt ein lang gezogenes helles "Ooooh, Ooooh" in den Nachthimmel. Was für ein Spektakel.