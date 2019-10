Das Ensemble Cantori präsentiert "Illusion", eine Musik-Show mit Songs und Chor-Parts aus Film, Pop und Musicals. Das Konzert findet am Freitag, 25. Oktober, und Donnerstag, 31. Oktober, jeweils um 19 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus statt. Neben dem Ensemble Cantori wirken mit die Cantori Musik mit Bläserband Sonatori und The Barbershop Singers Munich. Einlass 30 Minuten vor Beginn, freie Platzwahl. Die Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Dachauer Buchhandlung Wittmann, bei Foto Sessner, der Bäckerei Denk und an der Abendkasse.