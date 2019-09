Einen Rundgang durch die Wechselausstellung "Die Stadt ohne. Juden Ausländer Muslime" bietet das NS-Dokumentationszentrum am Dienstag, 10. September, um 17.30 Uhr an. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Romanverfilmung "Die Stadt ohne Juden" von 1924, eine Satire auf den seinerzeit grassierenden Antisemitismus in Wien, die auf Hugo Bettauers gleichnamigem Roman basiert. Ausgehend von einzelnen Filmszenen zeichnet die Ausstellung die Stufen des Ausgrenzungsprozesses nach: von der Polarisierung der Gesellschaft bis hin zur endgültigen Vertreibung der vermeintlichen Feinde. Im Film kehren die Juden in ihre Heimatstadt zurück - die historische Realität sah anders aus. Von der Fiktion Bettauers wendet sich die Ausstellung den tatsächlichen Auswirkungen der Judenverfolgung und der Schoah zu. Aktuelle Beispiele führen vor Augen, wie Juden, Ausländer, Muslime und Flüchtlinge heute ausgegrenzt und angefeindet werden.

"Die Stadt ohne" stellt die Frage, ob und inwiefern die gesellschaftliche Spaltung während der Jahre des Aufstiegs des Nationalsozialismus mit der aktuellen Situation unserer Gegenwart verglichen werden kann. Die Ausstellung befasst sich nicht nur mit der Geschichte, sondern versteht sich auch als Beitrag zur kritischen Reflexion heutiger gesellschaftlicher Dynamiken. Kostenlose Rundgänge durch die Ausstellung finden jeden Dienstag (ausgenommen Feiertage) um 17.30 Uhr statt.