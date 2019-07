8. Juli 2019, 21:40 Uhr Dachau/München Bewerbungsphase für Freiwilligendienst

Das Erzbistum München-Freising bietet Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in seinen Jugendorganisationen an. Das FSJ kann der erste berufliche Schritt in den sozialen und karitativen Arbeitsmarkt sein. Zu den FSJ-Einsatzstellen im Erzbistum München und Freising gehören beispielsweise Kindertagesstätten, Jugendtreffs und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Derzeit läuft die Bewerbungsphase für das FSJ-Jah, das am 1. September beginnt. Von den verfügbaren 100 Stellen, sind nur noch wenige Plätze frei. Wer sich noch bewerben möchte, erfährt alles zum Bewerbungsverfahren unter fsj-münchen.de und bdkj.org/themen/freiwilligendienste.