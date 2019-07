28. Juli 2019, 21:34 Uhr Dachau/München Bauarbeiten an der Stammstrecke

S-Bahnfahrer aus dem Landkreis Dachau müssen von Montag an mit Behinderungen im Verkehr rechnen - allerdings nur, wenn sie spätabends oder nachts unterwegs sind. Wegen Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke, kommt es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 29. und 30. Juli, sowie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30. und 31. Juli, jeweils in der Zeit von 22.40 Uhr bis 4.40 Uhr zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Fahrplanänderungen. Die S 8 pendelt als einzige Linie planmäßig zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Die S2 aus Petershausen beziehungsweise Altomünster endet von 22.40 Uhr an am Hauptbahnhof und zwar nicht wie gewohnt im Tunnel, sondern in der Haupthalle auf einem der Gleise 18 bis 26. Sie wird auch ohne Halt von Obermenzing dorthin fahren. Wer Richtung Erding weiterfahren will, muss die S8 zum Ostbahnhof benutzen. Von dort geht es regulär mit der S2 weiter.

Auch Fahrgäste, die in den beiden Nächten in den Landkreis Dachau müssen, sollten unbedingt aufpassen. Die S2 startet von 22.40 Uhr an nicht mehr im Tunnel, sondern in der Haupthalle des Hauptbahnhofs auf einem der Gleise 18 bis 26. Von dort fährt sie erst einmal ohne Halt bis Obermenzing. Ab da funktioniert alles wieder regulär.

Ganz späte Fahrgäste sollten allerdings beachten, dass der letzte Zug von Ostbahnhof in Richtung Pasing nicht auf den Schienen verkehrt. Busse beziehungsweise Großraumtaxis fahren die Haltestellen zwischen Ostbahnhof und Pasing an.