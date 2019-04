14. April 2019, 21:55 Uhr Dachau Müll wird einen Tag früher abgeholt

Der Müll wird in dieser Woche in allen Haushalten einen Tag früher abgeholt, als normalerweise. Darauf weist das Landratsamt Dachau hin. Die App hat dies am Freitag offenbar nicht korrekt angezeigt. "Ein Systemfehler", sagt Sprecher Wolfgang Reichelt. Wer in Röhrmoos und Umgebung nun auf seinem Müll sitzen geblieben ist, soll eine Mail an die Abfallwirtschaft schreiben, um die Abholung erneut zu organisieren, so Reichelt.