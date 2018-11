7. November 2018, 22:19 Uhr Dachau Mozart-Requiem

Das "Requiem in d-Moll" (KV 626) für Soli, Chor und Orchester zählt zu den großartigsten und mystischsten Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Der sterbenskranke Komponist hatte die legendäre Totenmesse 1791 zwar nicht für sich, aber wohl schon in Todesahnung geschrieben. Das Meisterwerk wird am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der Dachauer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt aufgeführt. Der Dachauer Kammerchor und das Ensemble Stross treten gemeinsam mit den Solisten Monika Klamm (Sopran), Jutta Neumann (Alt), Bernhard Schneider (Tenor) und Matthias Lika (Bass) auf. Die Leitung hat Christiane Höft. Angela Metzger bietet überdies an der Orgel das "Präludium und Fuge f-Moll, op.7 Nr.2" von Marcel Dupré dar. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Marienapotheke Dachau-Süd, in der Frühlingsapotheke am Bahnhof und bei Trachtenmode Schiela in der Altstadt. Der Preis an der Abendkasse beträgt 20 Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt.