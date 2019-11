Ein 17-jähriger ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Ludwig-Dill-Straße mit seinem Motorrad in einen geparkten Anhänger gekracht und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, machte der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad einen Wheelie, er zog das Vorderrad hoch und fuhr nur noch auf dem Hinterrad. Dabei verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Gefährt. Er geriet auf den Gehweg, wo er nur knapp an einem elfjährigen Mächen vorbeischrammte, das dort spazieren ging. Anschließend krachte er in einen abgestellten Anhänger. "Glücklicherweise wurde das Mädchen nicht vom Leichtkraftrad erfasst", so die Polizei. Der Gestürzte musste mit Verdacht auf Oberschenkelbruch ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.