Es war kurz vor 22 Uhr als der wohlhabende Privatier Bernd S. (Name geändert) am 27. Februar vergangenen Jahres nichts ahnend vor die Tür seines Hauses im Landkreis Dachau trat. Er wollte den Sternenhimmel beobachten, so wie er das auch schon in der Vergangenheit oft getan hatte. Doch in jener Nacht hätte ihm diese Angewohnheit fast das Leben gekostet. Denn in einem Durchgang zwischen seinem Haus und der Garage lauerte ihm in der Dunkelheit ein gedungener Mörder auf. Bei dem Mann handelte es sich um Radi S., einen Kreditvermittler aus Bulgarien, der laut eigenen Angaben auch Gewalt einsetzte, um in seiner Heimat Schulden einzutreiben. Er war mit einem Beil und einem Kampfmesser bewaffnet und hatte den Auftrag, Bernd S. zu töten. Mindestens 50 000 Euro sollte Radi S. dafür bekommen. Jedoch die Tat misslang.

Initiiert hatten das letztlich fehlgeschlagene Mordkomplott nach Überzeugung der Richter des Schwurgerichts am Landgericht München II Bernd S.s Frau Patricia. Mit in die Tat eingeweiht hatte sie zudem ihre Tochter aus erster Ehe, Cindy W. sowie deren Lebensgefährten Nico B. Nach Überzeugung des Gerichts wollte Patricia S. ihren Mann loswerden, um an dessen Vermögen zu gelangen und weil sie sich durch ihn unterdrückt fühlte.

Für die Tat verurteilte die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Thomas Bott Patricia S. und den Auftragskiller Radi S. am Mittwoch jeweils wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft. Gegen die 29 Jahre alte Hausfrau Cindy W. verhängten die Richter zehn Jahre Haft. Nico B., der den Auftragskiller in der Nacht des 27. Februar 2024 an den Tatort gefahren hatte, erhielt ebenfalls eine Haftstrafe von zehn Jahren. Alle vier Angeklagten haben sich, so der Vorsitzende, des versuchten Mordes in Tateineinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht. Alles hätte so aussehen sollen, als wäre Bernd S. zufällig von einem Einbrecher überrascht worden, sagte Richter Bott bei der Urteilsbegründung. Doch als Radi S. den 56-Jährigen attackierte, wurde er von einem Nachbarn überrascht und floh.

Eigentlich hätte es sich Patricia S. bereits im Alter von knapp 50 Jahren in ihrem Leben bequem machen können. Im Sommer 2018 hatte die Mutter von vier Kindern, die in der Vergangenheit auch unter dem Pseudonym Contessa von S. aufgetreten sein soll, rund 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Geldsegen jedoch währte nicht lange. Denn Patricia S. zeigte sich sehr spendabel. Insbesondere ihre Tochter Cindy, die zeitweise Leistungen über ein Jobcenter bezog, soll von dem Lottogewinn ihrer Mutter erhebliche Summen abbekommen haben.

Spätestens seit Mitte des Jahres 2023 jedenfalls soll Patricia S. „über keine nennenswerten finanziellen Mittel“ mehr verfügt haben. Offenbar aber konnte sich die 58 Jahre alte Hausfrau, die wegen kleinerer Delikte 16-fach vorbestraft ist, nicht damit abfinden, dass sie nun in ihrem Leben kürzertreten muss. Um ihrer Misere zu entkommen, soll sie deshalb den perfiden Plan geschmiedet haben, ihren Mann Bernd zu töten. Das anfängliche Vorhaben, den 56-Jährigen mit einer Substanz zu vergiften, die später nicht mehr im Körper nachweisbar sein sollte, soll sie wieder verworfen haben, weil sie geglaubt habe, dass sie so schnell selbst ins Visier von Ermittlungen geraten könnte. Um sicherzugehen, habe Patricia S. deshalb durch Vermittlung von Nico B., dem Lebensgefährten ihrer Tochter Cindy, einen Auftragskiller engagiert: Radi S.

Nur die Ehefrau hat ein Geständnis abgelegt

Der 33-Jährige bestritt die Tat in dem Prozess und sagte sonst kein Wort. Seine Verteidiger forderten einen Freispruch. Rechtsanwalt Ulrich Swoboda erklärte bei seinem Plädoyer: „Unser Mandant soll als Sündenbock für Nico B. herhalten.“ Dieser hatte im Prozess zumindest eingeräumt, dass er Radi S. in die Nähe des Anwesens von Bernd S. und seiner Frau gefahren habe. Auch Nico B.s Anwälte forderten einen Freispruch, ebenso wie die Verteidiger von Cindy W. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die 29-Jährige seien „alles Mutmaßungen“, behauptete einer ihrer beiden Verteidiger.

Allein Patricia S. hatte sich kurz vor dem Ende des mitunter turbulenten Verfahrens zu ihrer Schuld bekannt. Da sie nicht unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sei, forderten ihre Verteidiger eine Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Staatsanwalt Matthias Enzler indes hatte bei seinem Plädoyer ebenso wie für Radi S. eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.