Mobilität ist eine zentrale Herausforderung für die Metropolregion München und damit auch für den Landkreis Dachau. Im Rahmen einer Internationalen Bauausstellung (IBA) könnten dabei Lösungsansätze entwickelt werden. Florian Haas, zuständig für Kreisentwicklung, hat dem Kreisausschuss dazu am Freitag den aktuellen Stand präsentiert.

Die Machbarkeitsstudie der Stadt München sei abgeschlossen und zu dem Ergebnis gekommen, dass eine IBA sinnvoll sei. Jetzt gehe es unter anderem darum, eine geeignete Organisationsstruktur zu finden. Landrat Stefan Löwl (CSU) sagte, dass die IBA ein Versuch auf zehn Jahre sei. Durch ihre Struktur seien formelle Hürden geringer und deshalb könnten Probleme schneller angegangen werden. "Wir wissen, welche Probleme wir haben", sagte er. "Aber es passiert wenig und es dauert oft lange". Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte ebenfalls beantragt, dass sich der Landkreis mit Vorschlägen und Projekten für eine IBA einbringen solle. Das sei auch geschehen, um Informationen zu bekommen, sagte Marese Hoffmann am Freitag. Man habe sich nicht ausreichend über das Projekt informiert gefühlt. Löwl argumentierte, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt sei, um die Gremien zu informieren, denn mittlerweile liege das Ergebnis der Studie vor. "Es gibt noch keine Beschlüsse", betonte er mehrmals und meinte damit auch die Idee, die geplante Mobilitätsscheibe Breitenau in das IBA-Projekt mit einbringen zu können. Im Moment könne er auch zu den Kosten noch nichts sagen. Auch in anderen Landkreisen werde das Projekt jetzt vorgestellt. Der Kreistag will sich im Oktober mit dem Thema beschäftigen.