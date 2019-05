1. Mai 2019, 22:04 Uhr Dachau Mit Oma ins Museum

Mit Oma und Opa ins Museum: Die Kinder können drinnen und draußen auf Entdeckungsreise gehen. Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 9. Mai, von 16 bis 18.15 Uhr steht zunächst ein Spaziergang im Hofgarten des Dachauer Schlosses auf dem Programm. Dabei können die Teilnehmer verschiedene Baumarten kennenlernen. Beim anschließenden Besuch der Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 3, erkunden die Kinder mit ihren Großeltern, wie die Künstler diese Bäume vor einhundert Jahren in ihren Bildern darstellten. Anschließend gestalten die Teilnehmer eigene Baumbilder - natürlich unter sachkundiger Anleitung. Anmeldung unter Telefon 08131/5675-13 oder per E-Mail an verwaltung@dachauer-galerien-museen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro pro Erwachsener mit bis zu zwei Kindern, jede zusätzliche Person muss fünf Euro zahlen. Im Abonnement gibt es drei Veranstaltungen nach Wahl für 30 Euro.