Die Initiative "Zero Waste Dachau" veranstaltet am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Kochwirt in der Dachauer Altstadt ihren Neujahrsstammtisch. Wer sich vorgenommen hat, im neuen Jahr mit der Müllvermeidung richtig loszulegen, kann sich dort die nötige Inspiration holen und mit Gleichgesinnten persönliche Erfahrungen austauschen. "Der Stammtisch ist Anlaufstelle für alle diejenigen, denen das Thema Müllvermeidung wichtig ist", heißt es in einer Pressemitteilung. Vom kompletten Neuling bis hin zum erfahrenen "Zero Waster" ist jeder Besucher herzlich willkommen.