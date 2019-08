Das Landratsamt sagt Einwegverpackungen den Kampf an - mit kostenlosem Kaffee. Das "Espressomobil" kommt bei der Langen Tafel am Samstag, 7. September, nach Dachau an den Sparkassenplatz. Das ist ein umgebauter Wohnwagen, an dem man umsonst eine Tasse Kaffee bekommt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der Sachgebiete Klimaschutz und Abfallwirtschaft des Landratsamtes Dachau in Zusammenarbeit mit dem Klimabeirat Oberbayern, die Menschen zeigen soll, "wie einfach ein nachhaltiger Lebensstil zu realisieren ist und dass bewusster Konsum mit mehr Genuss einhergehen kann", schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Die Bürger seien eingeladen, bei einem kostenlosen Kaffee zu entspannen, sich über die Probleme der Coffee-to-Go-Becher zu informieren oder über Alternativen zur Wegwerfgesellschaft zu diskutieren. "Mit den Kampagnen #aufgfülltwerd und #oismehrwert werden die Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Müllvermeidung auf sympathische und erfahrbare Art und Weise transportiert" sagt Landrat Stefan Löwl (CSU) und fügt an: "Wir wollen hier mit den Bürgern ins Gespräch kommen und zeigen, dass jeder Einzelne viel beitragen kann für eine nachhaltige Zukunft, auch hier in Dachau." Die Probleme durch Einwegverpackungen seien enorm: neben den riesigen Abfallmengen, die sich in Form von Plastikmüll ihren Weg auch in die Weltmeere bahnen, sei der Ressourcenverbrauch riesig.

"Das Symbol für die Probleme der Wegwerfgesellschaft ist der Coffee-to-Go-Becher", so das Landratsamt. Allein in Deutschland werde jährlich mehr als 40 000 Tonnen Müll produziert, "nur damit Menschen ihren Kaffee in Stress und Eile konsumieren können". Der Coffee-to-Go-Becher sei auch noch mit Plastik beschichtet und könne deshalb besonders schlecht recycelt werden.

Das Landratsamt hat die Kampagne #aufgfülltwerd als Antwort auf die steigende Abfallflut durch Einweg-Kaffee-Becher initiiert. In teilnehmenden Cafés kann man umweltfreundliche Mehrwegbecher kaufen.