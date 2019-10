Der CSU-Kreisverband setzt seine Reihe "Fahrten ins Blaue mit den Schwarzen" fort. Die nächsten Bustouren finden am Samstag, 26. Oktober, statt, und führen zu weniger bekannte Kleinoden im Landkreis. Die Vormittags-Tour führt in den nördlichen Landkreis, wo die Teilnehmer von Professor Wilhelm Liebhart erwartet werden. Ein Besuch im östlichen Landkreis steht dann bei der Nachmittagstour an. Der Ausflug vormittags startet um 10 Uhr, der am Nachmittag um 14 Uhr. Abfahrt ist beide Male auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau. Anmeldungen sind per E-Mail an CSU-Dachau@t-online.de oder per Telefon an 08131/73 55 20 möglich. Auch Gäste sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.