Landwirtschaft und Klimaschutz standen in diesem Jahr wochenlang im Fokus des Medieninteresses. Die Landwirtschaft kam dabei nicht immer gut weg, sehr zum Verdruss des Kreisobmanns und Bezirkspräsidenten des Bayerischen Bauernverbands Anton Kreimair. Das Gespräch miteinander kam in den vielen Debatten meist zu kurz. Deshalb sollte beim diesjährigen Tag der Regionen das Gespräch mit Bauern im Vordergrund stehen. Drei Höfe konnten sich Interessierte am Donnerstag anschauen: den Biohof Hefele in Ainhofen, den Moslhof in Kleinberghofen und den Boschthof in Arzbach. Rund fünfzig Besucher waren nach Kleinberghofen gekommen, um sich ein Bild von der Arbeit auf einem Bauernhof zu machen. Die Lagerhalle des Moslhofs beeindruckte die Leute sehr. Anton Kreitmair (in der Mitte) erklärte ihnen so manches. So konnten die Gäste auch einiges über die Direktvermarktung im Hofladen erfahren und die frisch geernteten Saatkartoffeln begutachten.