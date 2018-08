30. August 2018, 22:18 Uhr Dachau Mit dem Stress leben lernen

Die KPB-Fachambulanz für Suchterkrankungen bietet am Donnerstag, 6. September, eine Informationsveranstaltung zum Thema Stressbewältigung an. Wer rechtzeitig lernt, besser mit seinen täglichen Belastungen umzugehen, kann möglichen Krankheiten, insbesondere Suchterkrankungen, vorbeugen. Der Vortrag von Gabi Maurer-Wüst vermittelt, wie es zum Erleben von Stress kommen kann und welche Bewältigungsstrategien es gibt. Beginn in der KPB-Fachambulanz in der Münchner Straße 33 in Dachau ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.