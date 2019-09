Der Tag der Regionen im Dachauer Land findet dieses Jahr ausnahmsweise nicht in der gewohnten Weise statt, sondern auf landwirtschaftlichen Betrieben in Ainhofen, Kleinberghofen und Arzbach. Dieses Jahr stehen die Landwirtschaft und der Klimaschutz besonders in den Schlagzeilen. Das Gespräch miteinander kommt dabei oft zu kurz. Um zu einem Miteinander beizutragen, laden die Koordinatoren für den Tag der Regionen im Dachauer Land zusammen mit dem Dialognetzwerk Landwirtschaft und Klima zum Besuch auf landwirtschaftliche Betriebe mit Führungen und Gesprächen ein.

Alle Interessierten können um 10 Uhr auf dem Biohof Hefele in Ainhofen die Betriebsleiter eines ökologischen Hofes mit Ackerbau, Ochsen, Mutterkühen und Legehennen kennenlernen. Um 13 Uhr stellt Anton Kreitmair den Moslhof in Kleinberghofen mit Saisongemüse, Hühnerhaltung und Ackerbau vor. In Arzbach präsentiert um 15 Uhr Familie Ruile ihren Boschthof mit dem Schwerpunkt Kartoffelanbau. Auf allen drei Betrieben können sich die Besucher im persönlichen Gespräch über die Situation der Landwirtschaft in der Region informieren und Möglichkeiten des Klimaschutzes durch Landwirtschaft und Ernährung diskutieren. So können sie Brücken schlagen von Erzeugern bis zu Verbrauchern.

Der Tag der Regionen ist eine dezentrale bundesweite Aktion der Regionalbewegung, an der sich der Landkreis Dachau seit 1999 beteiligt. In Zusammenarbeit entwickeln die Katholische Landvolkshochschule Petersberg, das Landratsamt Dachau, das KLB-Bildungswerk, die Caritas Dachau, die VHS Dachauer Land, das Dachauer Forum und Dachau Agil jedes Jahr Anfang Oktober eine Aktionsidee, um regionale Kreisläufe zu stärken. 2020 findet am 3. Oktober am Petersberg wieder eine große Veranstaltung statt, bei der zahlreiche Organisationen, Initiativen und Verbände ihre Aktivitäten präsentieren.