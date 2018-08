28. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Misslungene Flucht

War es reine Zerstörungswut oder was hatte ein 54-jähriger Dachauer vor, als er am Dienstag in den frühen Morgenstunden an der Martin-Huber-Treppe in Dachau mit roher Gewalt die Holzlatten eines Gartenzauns wegriss? Eine Polizeistreife ertappte ihn gegen 2.35 Uhr bei dieser Aktion. Doch als die Beamten den Mann ansprachen, floh er in die Grünanlage an der Ludwig-Thoma-Straße. Dort stand ein Fahrrad in unmittelbarer Nähe. Der Mann nahm es und fuhr damit Richtung Bahnhof. Doch die Flucht gelang nicht. An der Ecke Martin-Huber-/Schleißheimer Straße stellte ihn die Streife und nahm ihn fest. Angesichts der Gesamtumstände prüft die Polizei nun, ob der Dachauer sich nur wegen Sachbeschädigung verantworten muss oder ob er auch wegen Diebstahls belangt werden kann. Aus Sicht der Beamten ist es nämlich nicht auszuschließen, dass er in seiner Eile das Rad einfach gestohlen hatte. Der Schaden an dem Zaun wird mit etwa 150 Euro beziffert.