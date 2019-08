6. August 2019, 22:10 Uhr Dachau Mischlingshund beißt Achtjährigen

Ein acht Jahre alter Bub ist in Dachau von einem Mischlingshund gebissen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8.15 Uhr vor einer Bäckerei in der Brucker Straße. Wie die Polizei mitteilt, erstattete die Mutter des Jungen am Montagabend Anzeige. Warum der Hund das Kind angriff, sei bisher nicht klar, teilt die Polizei mit. Das Tier biss den Achtjährigen in den Unterarm. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt, waren aber nicht so tief, dass sie genäht werden mussten. Die Polizei hat den Halter des Mischlingshundes ermittelt. Es handelt sich um einen 39-jährigen Dachauer. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Hund ist polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern noch an.