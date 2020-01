Das Team des Mint-Campus Dachau sucht hilfsbereite ehrenamtliche Unterstützer, die im fünften Jahr des Bestehens des Forschungszentrums bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tatkräftig mithelfen wollen. Aus diesem Grund findet am Mint-Campus in der Steinstraße 3 an diesem Samstag, 11. Januar, von 15 bis 18 Uhr ein Informationsnachmittag statt, an dem über die Mitarbeit am Campus informiert wird. "Wir freuen uns über neue Unterstützer mit viel oder wenig Zeit, langfristig oder für einmalige Projekte", heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.