29. August 2018, 21:52 Uhr Dachau Mint-Campus mit neuen Kursen

Kinder können Programmieren und Holzverarbeitung erlernen

Am Samstag, 1. September, öffnet der Mint-Campus mit neuen Kursen. Es gelten von September an neue Öffnungszeiten. Samstags ist nun 10 bis 18 Uhr und freitags 14 bis 18 geöffnet. Es werden neue Einführungskurse angeboten, die zur Nutzung des weiteres Angebots berechtigen. Der Besuch der Grundkurse mit dem Erwerb der IT- Pässe und der Werkstatt-Pässe ermöglicht die Nutzung des IT-Angebotes oder die Nutzung der Holzwerkstatt. Wer die Angebote an zum eigenständigen Entdecken, Experimentieren, Konstruieren zukünftig nutzen möchte, ist eingeladen sich die notwendigen Eintritts-Pässe bei den Kursangeboten im September zu erwerben. Ein Einführungskurs in die Holzwerkstatt findet am Dienstag, 4. September, von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Dieser Einführungskurs richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen ab der zweiten Klasse Grundschule und mit Mindestalter sieben Jahre.

Für alle, die gerne ihre handwerklich-technischen Fertigkeiten kennen lernen wollen, bietet der MINT-Campus Dachau einen Einführungskurs für alle Mädchen und Buben in der Holzwerkstatt. Drechseln- und Sägeübungen werden gezeigt und ausprobiert. Kleine Werkstücke werden angefertigt und können mitgenommen werden. Der Umgang mit Maschinen und das richtige Verhalten in einer Werkstatt sind ein wesentlicher Bestandteil. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro, inklusive Material. Kinder sollten feste Schuhe tragen und möglichst eng anliegende Kleidung tragen, um nirgends hängen zu bleiben. Anmeldungen bis Samstag, 1. September. Der IT-Einführungskurs findet am Mittwoch, 5. September, von 14 bis 16 Uhr statt. Es geht um technische und physikalische Grundlagen und die elementare Logik des Programmierens. Das Mindestalter für die Teilnehmer beträgt sieben Jahre. Ein weiterführender IT-Kurs für Kinder von zwölf Jahren an findet am Mittwoch, 5. September, von 10 bis 13 Uhr statt. Hier beträgt die Kursgebühr 25 Euro. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.mintcampus-dachau.de.