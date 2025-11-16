36 Euro pro Quadratmeter für eine „möblierte“ Wohnung – die Preise auf dem Immobilienmarkt rund um München sind völlig enthemmt. Am Beispiel Dachaus zeigt sich, wie Vermieter die Mietpreisbremse mit Tricks umgehen.

„Die Mietlage in Dachau ist prekär und wird immer schlimmer“, sagt Frauke Odenthal. Die Juristin und Vorsitzende des lokalen Mietervereins hat auch gleich ein Extrem-Beispiel parat, das ihr jüngst aus einem Beratungsgespräch in Erinnerung geblieben ist: eine Einzimmerwohnung mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 20 Euro – das liegt auf einer Ebene mit dem Markt in München, für Wohnungssuchende die teuerste Stadt Deutschlands.