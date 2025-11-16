„Die Mietlage in Dachau ist prekär und wird immer schlimmer“, sagt Frauke Odenthal. Die Juristin und Vorsitzende des lokalen Mietervereins hat auch gleich ein Extrem-Beispiel parat, das ihr jüngst aus einem Beratungsgespräch in Erinnerung geblieben ist: eine Einzimmerwohnung mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 20 Euro – das liegt auf einer Ebene mit dem Markt in München, für Wohnungssuchende die teuerste Stadt Deutschlands.
Mietpreise im Großraum MünchenAuf dem Wohnungsmarkt herrscht mittlerweile „Wildwest“
Lesezeit: 4 Min.
36 Euro pro Quadratmeter für eine „möblierte“ Wohnung – die Preise auf dem Immobilienmarkt rund um München sind völlig enthemmt. Am Beispiel Dachaus zeigt sich, wie Vermieter die Mietpreisbremse mit Tricks umgehen.
Von Laura Geigenberger, Dachau
Demokratiebündnisse:Rausgehen gegen rechts
Sie sind viele, sie sind laut und sie sind bunt: Zahlreiche Bündnisse und Initiativen machen sich für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus stark. Was treibt ihre Unterstützer an? Über die Macht der Zuversicht in scheinbar dunklen Zeiten.
Lesen Sie mehr zum Thema