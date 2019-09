Mehr Platz für Fahrräder in der Dachauer Altstadt, dafür weniger Platz für Autos - darauf zielt ein Antrag von Stadtrat Kai Kühnel ab, den er im Namen der Dachauer Bündnis-Fraktion bei Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) eingereicht hat. In dem Antrag heißt es, die Verwaltung möge einen Vorschlag erarbeiten, an welchen Stellen in der Altstadt öffentliche Stellplätze, etwa Parkplätze für Autos, in Fahrradstellplätze umgewandelt werden können. Das Bündnis begründet den Antrag damit, dass gerade in der Altstadt nur wenige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden seien. "Das Fahrradparken auf öffentlichen Stellplätzen ist verboten, so dass Fahrräder auf den Gehwegen geparkt werden", heißt es in dem Antrag wörtlich. "An Engstellen werden so Fußgänger behindert." Aktuell enthalte das Straßenverkehrsrecht keine Grundlage für Fahrradparkverbote auf Gehwegen und in Fußgängerbereichen. Besonders geeignet zur Umwandlung sind aus Sicht der Bündnis-Fraktion Stellplätze an Kreuzungen, da Fahrräder hier die Sicht in den Einmündungsbereich nicht versperren. Als Beispiel konkrete Beispiel führt die Bündnis-Fraktion in dem Antrag die Situation an der Mittermayer Straße an.