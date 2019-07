11. Juli 2019, 22:08 Uhr Dachau Mehr Radlparkraum am S-Bahnhof

Die von der Stadt Dachau veranlassten Baumaßnahmen zur Verbesserung der Situation auf der Westseite des S-Bahnhofs sind größtenteils abgeschlossen. Unter anderem wurden neue und überdachte Fahrradparkanlagen aufgestellt. Dabei handelt es sich um so genannte Doppelparker, bei denen Fahrräder mithilfe eines Hebesystems auch auf einer zweiten Ebene abgestellt werden können. 48 dieser überdachten Stellplätze befinden sich unmittelbar am Eingang zur Bahnhofsunterführung. Außerdem wurden auf dem Pflaster weiße Linien bis zur Unterführung unter der Bahnhofstraße gezogen, um die Abstellplätze klar von der Verkehrsfläche zu trennen. Auch in der eingehausten Abstellanlage an der Frühlingstraße wurden knapp 100 überdachte Doppelparker installiert. Diese werden leider noch nicht so häufig genutzt. Deshalb empfiehlt die Stadt, sein Fahrrad dort abzustellen. "Dort sind eigentlich immer Plätze frei."

Im Bereich der Unterführung zu den Bahngleisen weisen nun Schilder daraufhin, dass dort das Parken von Fahrrädern eindeutig verboten ist, um die Verkehrsflächen frei zu halten. Der Durchgangsbereich zu den Gleisen wurde laut Pressemitteilung maschinell gesäubert. Dort wird noch das Kleinsteinpflaster mit einem Fugenmaterial verfugt, das künftig eine maschinelle Reinigung möglich macht. Nahe dem Kiosk wurden zwei Müllbehälter im Boden installiert. Sie haben ein großes Fassungsvermögen und können mit einer Absaugeinrichtung geleert werden.

Die Stadt Dachau erhofft sich durch das kleine Maßnahmenpaket eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität, der Sauberkeit und der Fahrradabstellmöglichkeiten im westlichen Bahnhofsbereich. Langfristig sind eine komplette Umgestaltung der Bahnhofswestseite sowie die Vergrößerung des zu klein gewordenen Busbahnhofs vorgesehen.