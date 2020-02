Erfreuliche Nachrichten für den Naturschutz im Landkreis: Der Freistaat erhöht die Prämien im Vertragsnaturschutz. Biotopbesitzer, von Wald und Wiese bis zu Acker oder Teich, verpflichten sich dabei vertraglich für mehrere Jahre, ökologisch sinnvolle Maßnahmen vorzunehmen beziehungsweise bestimmte Regeln bei der Bewirtschaftung einzuhalten und bekommen dafür Prämien. In diesem Jahr stehen in Bayern hierfür insgesamt sechs Millionen Euro zur Verfügung und im Nachtragshaushalt für 2019 sind zusätzlich 15 Millionen Euro vorgesehen.

Stärker gefördert wird in Zukunft vor allem die extensive Beweidung wertvoller Offenlandflächen. Allerdings gibt es im Landkreis Dachau eher wenig geeignete Flächen, berichtet Sybille Hein, Expertin in der Naturschutzbehörde des Landratsamts Dachau. Sie beobachtet, dass im Landkreis vor allem Grundbesitzer, die ihre Äcker in Wiesen umwandeln und diese entsprechend schonend nutzen, vom Vertragsnaturschutz profitieren. Dazu können unter anderem eine extensive Mähnutzung mit entsprechend abgestimmten Schnittzeitpunkten und Verzicht auf Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel gehören. Das Vertragsnaturschutzprogramm gibt dabei Raum dafür, die Maßnahmen, zumindest ein Stück weit individuell anzupassen. Sybille Hein, die Interessierten und Antragsstellern hierbei auch beratend zur Seite steht, erhält gerade viele Neuanfragen. "Zudem wirkt sich die Aufnahme von Streuobstwiesen in das Programm bei uns im Landkreis aus," sagt sie. Da diese als schützenswerter Lebensraum aufgewertet wurden, können sich die Besitzer nun sogar über zwölf statt wie bisher acht Euro pro Baum freuen. Verbessert hat sich auch die Situation für Biobauern: Im Ackerbau können sie andere staatliche Förderungen jetzt besser mit dem Vertragsnaturschutz kombinieren.

Für Waldbesitzer ist eine Erhöhung der Prämien erst nächstes Jahr geplant. Um den Vertragsnaturschutz dennoch auch in diesem Bereich zu fördern und noch bekannter zu machen, schreibt das Umweltministerium den mit 10 000 Euro dotierten Wettbewerb "Naturschutzpartner Waldbesitzer" aus, für den sich noch bis 23. Februar Teilnehmer des Vertragsnaturschutzprogrammes Wald bewerben können. Darüber hinaus kann daran auch jeder Waldeigentümer teilnehmen, der historische Waldnutzungsformen praktiziert oder sich auf anderem Wege besonders für biologische Vielfalt engagiert. Die Frist für die Antragsstellung zur Teilnahme am Vertragsnaturschutz läuft noch bis 28. Februar. "Wir haben schon viele Anfragen bekommen," freut sich Sybille Hein.