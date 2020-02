Für alle, die vom Alltag abschalten und sich gezielt entspannen möchten, bietet das BRK Dachau einen Meditationskurs an. Jeden Freitag von zehn bis elf Uhr leitet die zertifizierte Heartfulness-Trainerin Barbara Nicole Stapel im Rotkreuzhaus eine Meditation. Der Kurs ist für alle Altersgruppen geeignet, kostenlos und man kann jederzeit einsteigen. "Die Besonderheit der Heartfulness-Methode ist die yogische Unterstützung. Sie ermöglicht es, von Anfang an einen tiefen Meditationszustand zu erleben", so Stapel. Initiiert wurde der Kurs von Julia Kießig, der Projektkoordinatorin für soziale Innovation beim BRK Dachau. Seit Mai entwickelt sie für das BRK Dachau Angebote im Bereich der Seniorenarbeit. Ihr Ziel ist es das Tabuthema des Älterwerdens aufzubrechen und den Menschen Wertschätzung entgegenzubringen. "Letztendlich ist es ein Spiegel der Gesellschaft, wie wir mit unseren alten Mitmenschen umgehen", betont sie. In diesem Sinne fördert auch die Meditation ein herzliches und von Empathie geprägtes Miteinander. Die Meditationskurse finden jeden Freitag im Rotkreuzhaus, Rotkreuzplatz 3-4, in Dachau statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos und ein Einstieg für alle Altersgruppen jederzeit möglich.